إصابة يوريتش تعيد الأمل إلى ماكلارين





تجدد الأمل لدى جيمي ماكلارين، بعد استدعائه مجددا لقائمة أستراليا في آخر معسكر تدريبي استعدادا لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، بسبب المخاوف من الحالة البدنية للمهاجم تومي يوريتش.





وخرج ماكلارين مهاجم هايبرنيان الاسكتلندي من قائمة المدرب بيرت فان مارفيك، في وقت سابق هذا الشهر بعد تقليص العدد من 32 إلى 26 لاعبا من أجل خوض معسكر في تركيا.





والتحق ماكلارين (24 عاما)، المعار من دارمشتاد بدوري الدرجة الثانية الألماني إلى هايبرنيان، بقائمة أستراليا التي ستواجه التشيك وديا في الأول من يونيو /حزيران المقبل في النمسا.





وقال فان مارفيك: "عانى تومي يوريتش من مشكلة بالركبة في آخر ثلاثة أسابيع ويتابع الجهاز الطبي حالته".





وأضاف: "نأمل أن يتدرب تومي معنا هذا الأسبوع لكن التعافي قد يحتاج لفترة أطول".





وواصل: "لذا قررنا استدعاء جيمي ماكلارين ولديه الآن فرصة عادلة لإظهار قدراته قبل إعلان القائمة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا".





وتنافس أستراليا في المجموعة الثالثة مع فرنسا بطلة العالم 1998 والدنمارك وبيرو، ضمن النهائيات التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.



