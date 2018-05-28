الزهراني يحقق ذهبية منافسات القتال في الدوري العالمي للكاراتيه

أحرز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه للبراعم أنس الزهراني ذهبية منافسات القتال في وزن تحت 50 كجم في إطار الجولة الأولى للدوري العالمي للفئات السنية في العاصمة البلغارية صوفيا، بفوزه في نهائي المسابقة على نظيره الروسي 0/3.





فيما تحصل زميله محمد المالكي على المركز الخامس في منافسات القتال تحت وزن ٥٧ كجم لدرجة الشباب بعد أن خسر منافسه الياباني بنتيجة نقطتين مقابل نقطة، حيث كانت المنافسة قوية في هذا الوزن. حسب صحيفة "سبق"







