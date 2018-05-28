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رئيس الوزراء ناعيا علي لطفي: له إسهامات جليلة في سبيل خدمة الوطن

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:34 ص
رئيس الوزراء ناعيا علي لطفي: له إسهامات جليلة في سبيل خدمة الوطن
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية
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يحي حلمي
 
نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحزن الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية، متقدما بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره الكبير لما قدمه الراحل، من إسهامات جليلة في سبيل خدمة الوطن، وما بذله من جهد مخلص خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها، كوزير للمالية، فرئيسا لمجلس الوزراء، ثم رئيسا لمجلس الشورى، فرئيسا للمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا أن الراحل أحد القامات الوطنية العظيمة التي سيتذكرها الوطن وأبناءه بكل إجلال وتقدير.

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