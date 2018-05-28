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مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بغرب أفغانستان

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:33 ص
مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بغرب أفغانستان
الشرطة الأفغانية - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مسئول أفغانى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص مسلحين مجهولين فى هجوم بإقليم هيرات الكائن غربى أفغانستان.

 

ونقلت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الاثنين، عن جيلان فارهاد المتحدث باسم حاكم الاقليم قوله أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من افراد الشرطة إلى جانب موظف بمركز لتسجيل الناخبين، فيما أصيب شرطى ثالث فى الهجوم الذى وقع الليلة الماضية.

 

ولم تعلن بعد اى جهة مسئوليتها عن الهجوم.

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