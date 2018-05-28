السجن المؤبد لقاتل عشيقته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ذكي العتريس، وعضوية المستشارين سامي عبدالحليم غنيم ومحمد التوني، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 3209 جنايات صان الحجر لسنة 2017، بالسجن المؤبد لمسوق شبكات؛ لاتهامه بقتل زوجة صديقه بعد علاقة محرمة بينهما.



كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على "ر.ش" 24 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز صان الحجر، جثة هامدة داخل مسكن الزوجية، وتبين وجود آثار خنق حول رقبة الجثة، فيما توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ص.م.أ" 25 سنة، يعمل بالتسويق الشبكي، ومقيم بدائرة المركز، وهو صديق زوج المجني عليها.



وكشفت التحريات عن وجود علاقة محرمة بين المتهم والمجني عليها، حيث قامت الأخيرة بتهديده بنشر صور حبيبته الأولى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فما كان من المتهم إلا أن قام بخنقها بإيشارب خاص ها، ثم أرسل رسالة من هاتفها إلى شقيقتها تحتوي على استغاثة من المجني عليها من وجود لصوص بشقتها، قبل أن يقوم بسرقة الهاتف والتخلص من الشريحة، ومن ثم بيع الهاتف.



ضُبط المتهم بعد 24 ساعة من العثور على الجثة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.