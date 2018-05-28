إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من تذكرة الركوب بمشروع النقل الجماعي بالقليوبية.. وتكريم الأبطال الرياضيين (صور)

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم لقاءً بعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القليوبية وذلك للاستماع لمشاكلهم عن قرب وتقديم كافة التيسيرات والحلول لها تخفيفا عليهم، مؤكدا لهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2018 عاما لأصحاب الحالات الخاصة.



وصدق المحافظ خلال اللقاء على إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة والمرافق لهم من ثمن تذكرة الركوب بمشروع النقل الجماعى بالمحافظة وعمل كارنيه مجاني مخصص لهم وبحث توفير دارجات بخارية مع الجمعيات الخيرية بالمحافظة ورجال الأعمال لبعض المعاقين وتوفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص والموافقة على إيجاد شقق سكنية بنظام الإيجار في العمارت التي أعلنت المحافظة عنها بالإضافة إلي تكليف وكيل وزارة الشباب والرياضة لتوفير دكة رفع أثقال للمعاقين بنادي قليوب الرياضي وتوفير مستلزمات ألعاب القوي الأخري بالنادي أيضا.



كما استجاب المحافظ لمطالب معاقين حي شرق شبرا وأمر رئيس الحي بعمل رامبات خاصة للمعاقين على الأرصفة المقامة حديثا بشوارع الحي.



كما كلف المحافظ أيضا وكيل وزارة الصحة بمتابعة طلبات ذوي الإحتياجات الخاصة المطلوب علاجهم علي نفقة الدولة والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتوفير أجهزة تعويضية لأحد المعاقين كما بحث مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي توفير معاش تكافل وكرامة لعدد من المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة وتكليف وكيل وزارة التموين بمتابعة شكاوي المواطنين في مجال التموين وتوفير بطاقات تموينية وإصلاح التالف منها.



وأكد المحافظ أنه يتبع سياسة الباب المفتوح أمام كافة المواطنين وخصوصا ذوي الإحتياجات الخاصة للإستماع لأى مطالب لهم أو مشاكلهم مع تقديم حلول فورية لها مضيفا أنه على استعداد لحل أى عقبات تعترضهم فى حياتهم إيمانا من سيادته بقدراتهم الكبيرة ودورهم فى المشاركة فى إحداث التنمية الشاملة بالمحافظة كما أولت القيادة السياسية إهتماما كبيرا بذوي الإحتياجات الخاصة حيث خصصت عام 2018 لهم.





وأضاف لأصحاب الاحتياجات الخاصة قائلًا: "أنتم قدوة للمجتمع كله وطاقة أمل وطاقة نور لنا جميعًا ويجب أن يكون لدينا قدر كبير من الإرادة التي بداخلكم وأحيي فيكم قوة العزيمة والتحدي".