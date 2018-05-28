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نيمار: انتقالي لريال مدريد مجرد "هراء"

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:19 ص
نيمار: انتقالي لريال مدريد مجرد هراء
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وكالات
 



حسم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، الجدل حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى النادي الملكي هذا الصيف، رغم انضمامه إلى البي إس جي الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2022، وبصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وقال نيمار، في تصريحات للصحفيين نقلها موقع "سوكر واي": "تركيزي الآن منصب على منتخب البرازيل".

وأضاف صاحب الـ26 عامًا: "انتقالي إلى ريال مدريد؟ ما يقال في هذا الشأن هراء، ولا يستحق عناء الرد".

وسجل نيمار، 28 هدفًا، كما صنع 18 مع سان جيرمان في مختف المسابقات، خلال الموسم المنصرم.

المزيد عن: نيمار منتخب البرازيل ريال مدريد باريس جيرمان البرازيل
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