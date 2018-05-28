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إصابة مواطن في المنوفية سقط من صندوق سيارة نقل على الطريق

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:24 ص
إصابة مواطن في المنوفية سقط من صندوق سيارة نقل على الطريق
أرشيفية
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أحمد الباهى
 
استقبلت مستشفى السادات العام المدعو (م.س.م.س - سن 20) عامل بشركة كهرباء البحيرة ومقيم قرية دبركى بمركز منوف، مصابًا بـ (نزيف بالأذن اليمنى - غيبوبة تامة)، لا يمكن إستجوابه.

وبالانتقال والفحص وسؤال المدعو (ا.س.ف - سن 35) سائق السيارة رقم (70114 نقل منوفية) ومقيم قرية زاوية الناعورة دائرة مركز الشهداء، قرر أنه أثناء سيره بطريق الأكسدة سقط المصاب من صندوق السيارة الخلفي وحدثت إصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7303 جنح مركز السادات لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت صرف المدعو (ش.ا.ع) من سراى النيابة، وإخلاء سبيل المتهم (ا.س.ف.ا)، من ديوان المركز مالم يكن مطلوبًا لسبب آخر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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