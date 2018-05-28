رئاسة الجمهورية تنعى الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى الأسبق، الذي وافته المنية بالأمس، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، وتقدمت رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازي والمواساة.





وقالت الرئاسة، في برقية تعازيها: "لقد كان الراحل مثالاُ يحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان من أبرز الكفاءات الوطنية في العديد من المجالات الأكاديمية والاقتصادية والسياسية، وقدم نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته".





وتابعت: "إذ تعبر رئاسة الجمهورية عن عميق الأسى لرحيل الدكتور على لطفي، فإنها تؤكد أن ذكرى الفقيد ستبقى علامة مضيئة في تاريخ العمل الوطني، ومثالاً في حب الوطن والإخلاص له والتفاني في خدمته".



