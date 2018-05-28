ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئاسة الجمهورية تنعى الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:21 ص
رئاسة الجمهورية تنعى الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق
الرئيس السيسي
طباعة
الفجر
 
نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى الأسبق، الذي وافته المنية بالأمس، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، وتقدمت رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازي والمواساة.

وقالت الرئاسة، في برقية تعازيها: "لقد كان الراحل مثالاُ يحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان من أبرز الكفاءات الوطنية في العديد من المجالات الأكاديمية والاقتصادية والسياسية، وقدم نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته".

وتابعت: "إذ تعبر رئاسة الجمهورية عن عميق الأسى لرحيل الدكتور على لطفي، فإنها تؤكد أن ذكرى الفقيد ستبقى علامة مضيئة في تاريخ العمل الوطني، ومثالاً في حب الوطن والإخلاص له والتفاني في خدمته".

المزيد عن: وفاة رئيس وزراء مصر الاسبق مجلس الشورى الأسبق دكتور على لطفى الرئيس السيسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
-
x
20:45
-
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
-
x
20:45
-
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 11:30:00 AM