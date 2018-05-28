حفل جديد لـ"كوكب الشرق" بساقية الصاوي 7 يونيو المقبل

تدعوكم ساقية عبد المنعم الصاوى لحضور حفل جديد لكوكب الشرق أم كلثوم الخميس الموافق 7 من يونيو، تطل الست فى الحفل المقرر تقديمه فى تمام التاسعة مساءً بأغنيتى "سيرة الحب ولسه فاكر"، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.