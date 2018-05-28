"الرئاسة" تنعي علي لطفي: ذكرى الفقيد ستبقى علامة مضيئة

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن الأستاذ الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى الأسبق، الذي وافته المنية بالأمس بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، وتتقدم رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازي والمواساة.





وتابع بيان الرئاسة: لقد كان الراحل مثالاُ يحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان من أبرز الكفاءات الوطنية في العديد من المجالات الأكاديمية والاقتصادية والسياسية، وقدم نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته.





وإذ تعبر رئاسة الجمهورية عن عميق الأسى لرحيل الأستاذ الدكتور علي لطفي، فإنها تؤكد أن ذكرى الفقيد ستبقى علامة مضيئة في تاريخ العمل الوطني، ومثالاً في حب الوطن والإخلاص له والتفاني في خدمته



