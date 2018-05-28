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أمين عام الجامعة العربية يغادر القاهرة إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:18 ص
أمين عام الجامعة العربية يغادر القاهرة إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا
أحمد أبو الغيط
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غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، إلى باريس، في زيارة تستغرق يومين.
 
ودعت الرئاسة الفرنسية، إلى اجتماع دولي، غدًا الثلاثاء، في قصر الإليزيه، برعاية الأمم المتحدة، يجمع أطراف الأزمة الليبية، على طاولة الحوار من جديد، من أجل التوصل إلى حل يخرج لبيبا من أزمتها الراهنة.


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