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الجيش الليبي يسيطرعلى معقل أنصار الشريعة جنوب درنة

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:17 ص
الجيش الليبي يسيطرعلى معقل أنصار الشريعة جنوب درنة
الجيش الليبي - أرشيفية
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وكالات
 

أفادت تقارير صحافية في ليبيا بسيطرة الجيش الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" في مناطق جنوب غرب مدينة درنة.

 

وقالت مصادر عسكرية ليبية إن جميع المناطق بالمدخل الغربي لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبي.

 

وكانت "جماعة أنصار الشريعة" القريبة من تنظيم القاعدة قد سيطرت على المدينة بين عامي 2011 و2014.

 

أما نهاية عام 2014 فاستولى على درنة مسلحون انشقوا عن الجماعة وبايعوا تنظيم داعش.

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