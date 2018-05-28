محلب ومستشاري الرئيس يتفقدان مشروعات قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة

وصل المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على رأس وفد من لجنة تنمية جنوب الوادي، ي رافقه السفيرة فايزة أبو النجا، واللواء أحمد جمال الدين، مستشاري الرئيس، إلى مشروعات قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة، لتفقدها، ضمن مشروعات صندوق "تحيا مصر"، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه.

وزار الوفد مشروع وحدات "قرية أبو سمبل" الجديدة ، وقرية "وادي العرب" الجديدة؛ للاطمئنان على سير العمل والفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وطالب مجموعة من الأهالي، الوفد الرئاسي، بسرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات، حتى يتم السماح لهم بتقديم أوراقهم، واستلامها في أقرب وقت.