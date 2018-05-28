ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محلب ومستشاري الرئيس يتفقدان مشروعات قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:14 ص
محلب ومستشاري الرئيس يتفقدان مشروعات قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة
إبراهيم محلب
طباعة
 
وصل المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على رأس وفد من لجنة تنمية جنوب الوادي، يرافقه السفيرة فايزة أبو النجا، واللواء أحمد جمال الدين، مستشاري الرئيس، إلى مشروعات قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة، لتفقدها، ضمن مشروعات صندوق "تحيا مصر"، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه. 
 
وزار الوفد مشروع وحدات "قرية أبو سمبل" الجديدة ، وقرية "وادي العرب" الجديدة؛ للاطمئنان على سير العمل والفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات. 
 
وطالب مجموعة من الأهالي، الوفد الرئاسي، بسرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات، حتى يتم السماح لهم بتقديم أوراقهم، واستلامها في أقرب وقت.
المزيد عن: نصر النوبة مشروعات قرى الظهير الصحراوي مشتشار الرئيس فايزة أبو النجا اللواء أحمد جمال الدين إبراهيم محلب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
-
x
20:45
-
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
-
x
20:45
-
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 11:40:01 AM