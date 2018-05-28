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"ديوان المظالم" يتيح خدمة إضافة وتعديل ممثلي الجهات الحكومية في الدعاوى الإدارية

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:15 ص
ديوان المظالم يتيح خدمة إضافة وتعديل ممثلي الجهات الحكومية في الدعاوى الإدارية
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وكالات
 
أتاح ديوان المظالم عبر نظام "معين الإلكتروني" خدمة إضافة وتعديل ممثلي الجهات الحكومية على الدعوى أو الدعاوى المتعلقة بالجهة الحكومية المكلف بتمثيلها؛ عن طريق الإدارة المختصّة في المحكمة بشكل إلكتروني سريع.

تأتي هذه الخدمة لتوفر الوقت والجهد على الإدارات القانونية بالجهات الحكومية بشأن إضافة ممثل إلى الدعاوى أو القيام بأيّ تعديل حيال ذلك، مما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بحضور الجلسات أمام الدوائر, إضافة إلى ذلك فإن هذه الخدمة تُمكن الجهات الحكومية من متابعة سير الدعاوى إلكترونياً، كما توفر للمحاكم الدقة في بيانات أطراف الدعاوى وممثليهم، بما يسهم في استفادة الجهات الحكومية من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام "معين".

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تأتي لتفعيل التكامل الإلكتروني بين ديوان المظالم والجهات ذات العلاقة، فيما يخص إجراءات التقاضي، وذلك من منطق الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، ومن أجل تسهيل تعاملات المستفيدين عبر منظومة إلكترونية متكاملة.


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