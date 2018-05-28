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مسرحية "فى قلبى أنثى عبرية" من جديد على مسرح ساقية الصاوي

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:12 ص
مسرحية فى قلبى أنثى عبرية من جديد على مسرح ساقية الصاوي
مسرح
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الفجر الفني
 

يقدم مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى العرض المسرحى "فى قلبى أنثى عبرية" يوم الاثنين 4 من يونيو فى تمام التاسعة مساءً.


 تدور أحداث العرض عن رواية مستوحاة من أحداث حقيقية فى قالب روائى مشوق فى قلب حارة اليهود فى الجنوب التونسى، حيث تتشابك الأحداث حول المسلمة اليتيمة التى تربت بين أحضان عائلة يهودية وثنايا مدينة قانا فى الجنوب اللبنانى، وتدخل بلبلة غير متوقعة فى حياة ندى التى نشأت على اليهودية بعيدًا عن والدها المسلم، تتتابع اللقاءات والأحداث المثيرة حولهما لتخرج كلًّا منهما من حياة الرتابة وتسير به إلى موعد مع القدر، الرواية من تأليف خولة حمدى وصياغة مسرحية محمد زكى وإخراج محمود عبد العزيز.

 

عن الفرقة المسرحية: فرقة "فن محوج" تأسست فى أواخر عام 2014 من مجموعة من محبى وفنانى الفن المستقل، تهدف إلى عودة الجمهور إلى الفن عامة وإلى المسرح خاصة.

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