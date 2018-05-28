أداء متباين لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم





تباينت مؤشرات البورصة بمستهل ختام تداولات اليوم الإثنين وخسر رأس المال السوقى 1.1 مليار جنيه ليصل عند مستوى 947.3 مليار جنيه مقابل نحو 948.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.



وعلى صعيد مؤشرات البورصة صعد مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.11% ليصل عند مستوى 16666.6 نقطة,وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.07% محققا مستوى 853.7 نقطة, بينما هبط مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25% محققا مستوى 2172.2 نقطة .



وسجل السوق قيم تداولات بلغت 8.026 مليار جنيه، من خلال تداول 3.1 مليون سهم، بتنفيذ 268 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 27 شركة مقيدة، ارتفع منها 8 سهمًا، وتراجعت أسعار 1 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 18 سهمًا أخرين.



واتجه صافي تعاملات العرب نحو الشراء مسجلاً 342.6 الف جنيه، بنسبة استحواذ 1.3% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات البيع ، مسجلًا 176.2 الف جنيه، و 166.3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 96.1%، 2.4% من التداولات



