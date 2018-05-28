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طرح برومو مسلسل Strange Angel (فيديو)

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:05 ص
طرح برومو مسلسل Strange Angel (فيديو)
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وكالات
 

 طرحت شبكة قنوات CBS الإعلان الدعائي الجديد الخاص بمسلسل Strange Angel، المقرر أن يبدأ عرضه يوم 14 يونيو المقبل.

المسلسل مستوحى من قصة حقيقة تدور أحداثها حول عالم صواريخ في الأربعينيات من القرن الماضي، يعيش في لوس أنجلوس ولكنه سرًا تلميذ الساحر ومخترع الأساطير آليستر كراولي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والمتعة.

الجدير ذكره أن مسلسل Strange Angel من بطولة جاك رينور، دان دونوه، كورت ايل، روب زابريكي، كولين فوي وهو من إخراج مارك هيمان.

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