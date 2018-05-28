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مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين فى انفجار لغم بمدينة درنة الليبية

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:04 ص
مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين فى انفجار لغم بمدينة درنة الليبية
انفجار لغم بمدينة درنة
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وكالات
 

لقى 6 عسكريين مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى انفجار لغم، خلال العمليات العسكرية التى يشنها الجيش الوطنى الليبى للسيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا .

 

وقال صلاح بوجيدار مسئول المكتب الإعلامى فى غرفة عمر المختار العسكرية لتحرير درنة- لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم الاثنين" أن ستة جنود قتلوا فيما أصيب 5 آخرين بجروح أثناء تقدم الجيش الليبى فى منطقة الظهر الحمر وسيطرته على منطقة "تمسكت" فى المدخل الغربى لمدينة درنة "، موضحا أن القتلى سقطوا نتيجة انفجار ألغام أرضية .

 

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن - أمس - سيطرته الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابى فى مناطق "تمسكت" والقلعة جنوب غرب مدينة درنة، مشيرا إلى أن جميع المناطق بالمدخل الغربى لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبى.

 

المزيد عن: مقتل 6 جنود مدينة درنة ليبيا انفجار لغم إصابة 5 آخرين
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