مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين فى انفجار لغم بمدينة درنة الليبية
لقى 6 عسكريين مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى
انفجار لغم، خلال العمليات العسكرية التى يشنها الجيش الوطنى الليبى للسيطرة على مدينة
درنة شرق ليبيا .
وقال صلاح بوجيدار مسئول المكتب الإعلامى
فى غرفة عمر المختار العسكرية لتحرير درنة- لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم الاثنين"
أن ستة جنود قتلوا فيما أصيب 5 آخرين بجروح أثناء تقدم الجيش الليبى فى منطقة الظهر
الحمر وسيطرته على منطقة "تمسكت" فى المدخل الغربى لمدينة درنة "، موضحا
أن القتلى سقطوا نتيجة انفجار ألغام أرضية .
وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن - أمس -
سيطرته الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابى فى مناطق
"تمسكت" والقلعة جنوب غرب مدينة درنة، مشيرا إلى أن جميع المناطق بالمدخل
الغربى لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبى.