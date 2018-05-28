بعثة منتخب البرازيل تطير إلى لندن









توجه منتخب البرازيل، صوب لندن، بعد أسبوع من التدريبات في البلد اللاتيني، لبدء المرحلة الثانية للإعداد لمونديال روسيا.





وغادر منتخب السامبا، البلاد بعد زيارة المتحف الذي يضم كؤوس العالم الـ 5، التي توج بها، وكان آخرها في عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك الكؤوس الأخرى التي فازت بها البرازيل.





واستغل نجم السيليساو، نيمار، زيارته للمتحف لالتقاط صور "سيلفي"، إلى جانب كؤوس العالم، نشرها لاحقا عبر حساباته الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا سعيه للفوز باللقب السادس لبلاده.





وستستغرق المرحلة الثانية للإعداد للمونديال في لندن، 12 يوما من التدريبات في منشآت نادي توتنهام، حيث ستخوض البرازيل وديتين، أمام كرواتيا والنمسا.





وضمت قائمة المنتخب المتوجهة إلى لندن، 20 من أصل 23 لاعبا استدعاهم المدير الفني تيتي، للمونديال، حيث سينضم لاحقا، كل من لاعبي ريال مدريد، المتوج مؤخرا بدوري أبطال أوروبا، مارسيلو وكاسيميرو، إضافة للاعب ليفربول، وصيف البطل، روبرتو فيرمينو.



