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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل "مسحراتية" فى القدس بحجة إزعاج المستوطنين

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:02 ص
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مسحراتية فى القدس بحجة إزعاج المستوطنين
قوات الاحتلال الإسرائيلى
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وكالات
 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مواطنين مقدسيين يعملان "مسحراتية"بالبلدة القديمة بالقدس، بحجة ازعاج المستوطنين الإسرائيليين.

 

وقال مدير نادى الأسير فى القدس ناصر قوس فى تصريح اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد حجيج، وسعيد العجلونى من القدس القديمة، واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف فى المدينة.

 

وتأتى عملية الاعتقال بعد أقل من 24 ساعة من اعتقال ثلاثة من مسحرى البلدة القديمة، أفرج الاحتلال عنهم فى وقت لاحق بكفالة مالية، إلى جانب قرار بعدم إيقاظ الناس على السحور.

 

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