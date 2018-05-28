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الداخلية التركية تعلن تحييد 42 إرهابيًا في عموم البلاد خلال آخر أسبوع

الإثنين 28/مايو/2018 - 09:58 ص
الداخلية التركية تعلن تحييد 42 إرهابيًا في عموم البلاد خلال آخر أسبوع
الأمن التركي - أرشيفية
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أسماء العزب
 

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، تحييد 42 إرهابيًا في عموم البلاد خلال آخر أسبوع، حسبما ذكرت قناة تي أر تي، في خبر عاجل لها.

 

يُذكر أن رئاسة الأركان التركية، كانت قد أعلنت في 20 يناير الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون"؛ بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود ​​​​تركيا​​​​ وفي المنطقة والقضاء على مسلحي "بي كا كاب ي دي ب ك" و"داعش" في مدينة عفرين".

 

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