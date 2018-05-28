مرور نجران: خطة شاملة لانسيابية الحركة خلال رمضان

أكملت إدارة مرور منطقة نجران استعداداتها، وجنّدت كل إمكاناتها لتنظيم حركة السير ومباشرة الحوادث المرورية، مع انطلاق حركة التسوق التي تشهدها المنطقة في شهر رمضان الكريم.





وتم إعداد خطة شاملة يشارك فيها رجال المرور الميدانيون والإداريون؛ لمتابعة حركة السير ومباشرة الحوادث المرورية على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية؛ حيث تم الانتشار في المحاور التي تشهد كثافة عالية في أعداد المركبات؛ سواء في الطرق المؤدية إلى المساجد أو المصليات وكذلك المراكز التجارية، إضافة إلى تغطية معارض السيارات؛ بما يضمن تسهيل حركة السير ومنع حدوث أي اضطرابات لحركة المرور وتجاوز الأنظمة، إضافة إلى منع دخول الشاحنات. وفق صحيفة "سبق"





وتشتمل الخطة التي يشرف عليها مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي، ويتابعها ميدانياً المقدم عبدالله آل منيف، على أهمية التواجد لرجال المرور في المواقع التي تشهد كثافة حركة مرورية؛ لمنع وقوع أي تجاوزات تؤثر على حركة المرور في الموقع.





وأكد مرور نجران على قائدي المركبات، أهمية الالتزام والتعاون مع رجال المرور والتقيد بالتعليمات؛ وهو الأمر الذي يُسهم في انسيابية حركة السير ووصول الجميع إلى أماكن توجههم دون حدوث بطء في حركة السير.





وأشاد العقيد "السبيعي" بمتابعة أمير نجران "الأمير جلوي بن عبدالعزيز" لكافة محاور هذه الخطة التي وجّه بأن تغطي مختلف أرجاء المنطقة، وأن تحقق أهدافها على أكمل وجه.







