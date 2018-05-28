محافظ البحيرة تنفعل: "أنا بعمل اللي يرضي ربنا"

قال محمد مهدي، والد الشاب محمد محمد مهدي -الذي فقد قدميه تحت عجلات القطار بالبحيرة، ويعاني من إهمال داخل المستشفى - إن ما تردد حول تدخل المحافظة لعلاج ابنه على نفقة الدولة، غير صحيح.



وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن محافظ البحيرة أرسلت أشخاص من المحافظة لفحص حالة محمد لكن ليس هناك جدية في الموضوع، معقبة: "محمد حالته النفسية سيئة".



وأوضحت الدكتورة نادية عبده محافظ البحيرة، أن هذا الحديث مرفوض تمامًا، وحالة الشاب مطمئنة تمامًا ونقوم بزيارته بصفة يومية، والشاب أنقذ بحرفيه شديدة من المستشفى، وعائلته تتواجد معه طوال النهار، مشيرة إلى أنه لابد أن يظل شهرين حتى يمكن إجراء عملية زرع أطراف صناعية له، وتم تشكيل لجنة من أكبر الإستشاريين بالقوات المسلحة وأكدوا أن حالته مستقرة، مناشدة أهله بالهدوء قليلًا، معقبة:"الشاب حالته جيدة، وبلاش حديث على الفيس بوك، وسوف نبحث مع وزارة الصحة إمكانية تحمل تكلفة الأطراف الصناعية التى يتم زرعها لهذا الشاب".



وتابعت، أن هناك حساب خاص بمئات الآلاف للصرف على كافة احتياجاته من أدوية وعلاج وأي شئ منذ دخوله للمستشفى، منوهة إلى أن الشاب يُجرى امتحاناته حاليًا، وهناك أساتذة من جامعة الإسكندرية يأتوا له بالمستشفى لامتحانه، مضيفة: "أنا بعمل اللى بيرضى ربنا بعيد عن الإعلام، ومش فاضية للفيس بوك، وجميع أولاد البحيرة في عنينا".

