عبد العزيز مخيون عن مشاركته بإعلان أحمد زكي: كان حالة نادرة

قال الفنان عبد العزيز مخيون، تعقيبًا على مشاركته في إعلان أحمد زكي، إن أحمد زكي كان فنانا متميزا في عمله وفنه، وكان حالة نادرة.



وأوضح "مخيون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن أحمد زكي كان مقرب منه وكان دائمًا مايلتقوا سويًا بوسط البعض، وكان يشعر بآلامه والمواقف التى تعرض لها في بداية حياته كان من الممكن أن تؤثر على ظهوره، وكان دائمًا ما يشكو له.



ونوه إلى أنهما التقيا في عملين فنيين وهما "الهروب" و"حسن اللول"، معقبًا: "كان بينا إحساس متبادل وتفاعل وأخد وعطاء".



وأعرب عن غضبه لحذف مشهدين من الإعلان، معلقًا: "سافرتلهم وعطلت نفسي يومين كانوا بيصوروهم ليه".



وشارك عدد كبير من الفنانين في تأسيس جناح داخل مستشفى 500 500 لعلاج السرطان باسم الفنان الراحل أحمد زكي، وظهروا في إعلان عن مبادرتهم.

