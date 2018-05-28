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طقس الاثنين.. أمطار غزيرة وسحب رعدية و10 مناطق في الصورة

الإثنين 28/مايو/2018 - 09:51 ص
طقس الاثنين.. أمطار غزيرة وسحب رعدية و10 مناطق في الصورة
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وكالات
 
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير المنخفض المداري بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الخرخير والربع الخالي، إضافة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12- 32كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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