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الكشف عن المرشحين والمصنفين لجوائز"cmt" الموسيقية لعام 2018

الإثنين 28/مايو/2018 - 09:52 ص
الكشف عن المرشحين والمصنفين لجوائزcmt الموسيقية لعام 2018
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وكالات
 

تصدرت قائمة المرشحين والمصنفين لجوائز CMT الموسيقية لعام 2018 كاري أندروود، وفلوريدا جورجيا لاين وجاسون الديان بأربعة ترشيحات لكل منهم.

ومن المقرر أن تقوم فرقة ليتل بيج تاون بإحياء حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 6 يونيو المقبل فى أول ظهور للفريق على خشبة المسرح، وتشمل ترشيحات فئة فن البوب "ريكسا جوستن"، و تيمبرليك"، بالإضافة إلى كريس ستابلتون.
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