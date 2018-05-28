الكشف عن المرشحين والمصنفين لجوائز"cmt" الموسيقية لعام 2018
الإثنين 28/مايو/2018 - 09:52 ص
وكالات
تصدرت قائمة المرشحين والمصنفين لجوائز CMT الموسيقية لعام 2018 كاري أندروود، وفلوريدا جورجيا لاين وجاسون الديان بأربعة ترشيحات لكل منهم.
ومن المقرر أن تقوم فرقة ليتل بيج تاون بإحياء حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 6 يونيو المقبل فى أول ظهور للفريق على خشبة المسرح، وتشمل ترشيحات فئة فن البوب "ريكسا جوستن"، و تيمبرليك"، بالإضافة إلى كريس ستابلتون.
ومن المقرر أن تقوم فرقة ليتل بيج تاون بإحياء حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 6 يونيو المقبل فى أول ظهور للفريق على خشبة المسرح، وتشمل ترشيحات فئة فن البوب "ريكسا جوستن"، و تيمبرليك"، بالإضافة إلى كريس ستابلتون.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني الصن البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018