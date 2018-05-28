مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يعشق الأهلي .. وهذا سر خلافي معه (فيديو)
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن العديد من الحقائق والمفاجآت في علاقته مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية بعد تداول العديد من الأخبار والبيانات في الفترة الأخيرة .
وقال "منصور" في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إن الشيخ من أكثر العاشقين لكيان النادي الأهلي ولكنه يختلف مع بعض الأشخاص بمجلس إدارة النادي .
وتابع: "صدامي مع الشيخ بدأ بعد إعلاني عن استاد رياضي للزمالك بعد جلستي معه وكان يعرض مشروع كبير للنادي الأهلي وكذلك مع أزمة السعيد".
وأضاف: "أطالب جماهير الزمالك بالمقارنة بين الرجال وأشباه الرجال وكيف يدعم الشيخ النادي الأهلي وكيف يدمر ممدوح عباس نادي الزمالك بين العاشق والكاره وبين المحب والحاقد".
وأضاف: "خالد عبدالعزيز أضر نادي الزمالك باللجان وإيقاف مسيرة النادي والحديث عن مقابل صفقة النقاز رغم موافقة الجهة الإدارية عليها ولكنه لم يتحرك رغم إعلان الشيخ بضخ 260 مليون للنادي الأهلي وأنا أعلم جيدا هذه الأموال ولدي ايصالات المقابل المادي بكل شئ حدث وليس مطلوب أن يتم تشكيل اللجنة من الوزارة ولكن يجب أن تكون من النيابة العامة" .
وطالب منصور وزارة الرياضة بالمساواة في التعامل بين ما حدث في الزمالك وما سيحدث مع النادي الأهلي مع كل احترامنا لهذا الكيان الكبير ويجب مراجعة كل شئ من النيابة كما حدث في الزمالك وكشف أي مخالفات حدثت في الفترة الأخيرة .
وأختتم: "يجب أن يتم التحقيق على أعلى مستوى فالدولة ورجالها ترفض أي مخالفات وتقر القانون على الجميع" .