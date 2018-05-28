مرتضى منصور: تركي آل الشيخ يعشق الأهلي .. وهذا سر خلافي معه (فيديو)

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن العديد من الحقائق والمفاجآت في علاقته مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية بعد تداول العديد من الأخبار والبيانات في الفترة الأخيرة .





وقال "منصور" في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إن الشيخ من أكثر العاشقين لكيان النادي الأهلي ولكنه يختلف مع بعض الأشخاص بمجلس إدارة النادي .



