طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ32 درجة، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة.



