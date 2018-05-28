المعارضة السورية: النظام خرق الاتفاقيات بجرائم الحرب

قال رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، إن "الهيئة تنسق مع الدول الضامنة، لتثبيت وقف إطلاق النار جنوب البلاد"، مشيراً إلى "حرص الهيئة على الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتثبيت مناطق خفض التصعيد التي تم الوصول إليها في جولات سابقة من المفاوضات، ومنها مفاوضات أستانة".

وأشار الحريري في تصريحات، وفق صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إلى "وجود حراك دولي مستمر، سواء مع الدول الضامنة أو الدول الصديقة أو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومناطق خفض التصعيد"، مؤكداً أن "النظام السوري والدول التي تدعمه لم تحترم تلك الاتفاقيات، فخرقتها عبر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشدد على أن مهمة "الهيئة" المحافظة على ما تبقى من مناطق خفض التصعيد. وتابع: "من المعروف أن منطقة خفض التصعيد جنوب البلاد جرت مفاوضاتها في عمان بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي والجانب الأردني، ونحن حريصون ألا تتم فيها عمليات عسكرية جديدة".

وقال إن "المعلومات المتوفرة لدى الهيئة تفيد بأن إيران والنظام السوري لديهما مصلحة للقيام بعملية عسكرية جنوب سوريا، كونهما يعولان على الحل العسكري"، مفيداً بأن "تلك التحركات العسكرية تقوض الاتفاقية، وتؤدي لمزيد من القتل والتدمير وموجات نزوح وهجرة كبيرة تشكل عبئاً على "الهيئة" وعلى الأردن، كما أنها تؤثر على مسار الجهود العامة التي تبذل من أجل تفعيل الحل السياسي".

وقال الحريري: "أولويتنا التواصل مع جميع تلك الأطراف والدول، للحفاظ على مناطق خفض التصعيد، وإرسال رسائل مباشرة للدول التي تدعم النظام بالوصول إلى حل سياسي لا عسكري".

وأوضح أن الفصائل الموجودة في المنطقة الجنوبية التزمت بوقف إطلاق النار ولا تزال، في حين أن الفصائل الموجودة في الشمال حاربت النظام والتنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن التنظيمات الإرهابية لا تخدم القضية السورية، فـ"جبهة النصرة" تنظيم له علاقات وثيقة مع إيران وعلاقات وثيقة مع النظام السوري، وهي منفصلة تماماً عن "الجيش السوري الحر".