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سعر الدولار في البنوك اليوم 28-5-2018 والعملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الإثنين 28/مايو/2018 - 09:45 ص
سعر الدولار في البنوك اليوم 28-5-2018 والعملة الأمريكية تواصل الاستقرار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل في بنكي الأهلي ومصر سعر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سعر 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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