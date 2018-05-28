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جرحى في مواجهات برام الله بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:35 ص
جرحى في مواجهات برام الله بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري
مواجهات مع الاحتلال
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وكالات
 

أفادت قناة روسيا اليوم، باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

 

وقالت مصادر إسرائيلية إن اقتحام المخيم جاء لاعتقال متهم بقتل جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي بإلقاء حجر على رأسه خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

 

في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه اعتقل 11 فلسطينيا في أنحاء الضفة، بينهم مواطن كان يقود سيارته عند مفترق طرق بيت عينون شمال الخليل، وزعم الجيش أنه عثر بحوزته على زجاجات حارقة.

 

واعتقل الجيش الإسرائيلي في القدس شابين فلسطينيين، وآخر في طولكرم، فضلا عن اعتقال الأسير المحرر حسام أبو دية من مدينة بيت ساحور، بذريعة أن المعتقلين مطلوبين، ونقلوا إلى مراكز الاستجواب للتحقيق معهم، وزعمت القوات الإسرائيلية أنها عثرت على سلاح "كارلو" في منزل أحد المعتقلين.

 

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