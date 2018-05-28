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الصين تستضيف روحاني لإنقاذ الاتفاق النووي

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:27 ص
الصين تستضيف روحاني لإنقاذ الاتفاق النووي
الرئيس الصيني ونظيره الايراني
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وكالات
 

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن "الصين ستستضيف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الشهر المقبل خلال اجتماع قمة إقليمي يُعقد في مدينة ساحلية صينية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه".

 

وأضافت الوزارة، أن "روحاني سيقوم بزيارة عمل للصين ويحضر اجتماع قمة الكتلة الأمنية التي ترأسها الصين وروسيا، والتي تعرف باسم منظمة شنغهاي للتعاون".

 

ولم تحدد الوزارة موعداً لزيارته، ولكن من المقرر عقد القمة في عطلة نهاية الأسبوع الثاني من يونيو في مدينة تشينغداو بشمال الصين.

 

وتشغل إيران حالياً منصب عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون على الرغم من سعيها منذ فترة طويلة لأن تصبح عضواً كاملاً في المنظمة.

المزيد عن: انقاذ الاتفاق النووي الصين الرئيس الصيني الرئيس الايراني
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