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تعرف على موعد عرض مسلسل "Strange Angel"

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:30 ص
تعرف على موعد عرض مسلسل Strange Angel
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قررت شبكة قنوات CBS عرض مسلسل Strange Angel، يوم 14 يونيو المقبل. 

وتدور قصة الفيلم حول عالم صواريخ في الأربعينيات من القرن الماضي، يعيش في لوس أنجلوس ولكنه سرا تلميذ الساحر ومخترع الأساطير آليستر كراولي. 
 
والمسلسل من بطولة جاك رينور، ودان دونوه، وكورت ايل، وروب زابريكى، وكولين فوي، ومن إخراج مارك هيمان.

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