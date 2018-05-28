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قبل ما تخرج.. تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:04 ص
قبل ما تخرج.. تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس
أرشيفية
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يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 22 32

الأسكندرية 20 26

بلطيم 19 25

مطروح 19 25

السلوم 18 25

سيوة 21 32

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

العريش 18 27

رفح 18 26

الاسماعيلية 19 33

السويس 18 33

رأس سدر 22 33

نخل 16 34

نويبع 24 35

طابا 20 35

كاترين 20 29

الطور 24 35

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 27 36

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 26 41

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

راس حدربة 29 35

حلايب 29 35

المزيد عن: محافظات طقس لطيف سقوط الأمطار جنوب الصعيد الصعيد السواحل الشمالية الاسماعيلية
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