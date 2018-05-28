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عاجل.. طائرات روسية تعترض مقاتلات إسرائيلية فوق لبنان

الإثنين 28/مايو/2018 - 07:53 ص
عاجل.. طائرات روسية تعترض مقاتلات إسرائيلية فوق لبنان
أرشيفية
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أ ش أ
 
اعترضت الطائرات الروسية مقاتلتين من سلاح الجو الإسرائيلى من طراز "إف-16" فى شمال لبنان، على بعد 6 كيلومترات من الساحل.

ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين أن الطيران الإسرائيلى يقوم برحلات منتظمة فى سماء لبنان والحقيقة أنه لا يملك وسائل دفاع جوى بالإضافة إلى طيران جيد، ويستخدم الجانب الإسرائيلى المجال الجوى اللبنانى بالتحديد لضرب أهداف عسكرية فى سوريا.

ويتم نشر مقاتلات "سو-30 إس أم" و"سو-35" الروسية فى سوريا من أجل المهمات الجوية.

المزيد عن: وكالة أنباء سبوتنيك شمال لبنان سو-30 إس أم سلاح الجو الإسرائيلى المجال الجوي اللبناني الطائرات الروسية إف-16
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