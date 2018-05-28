شاهد.. تريللر فيلم "Wildlife" المرتقب عرضه في أكتوبر (فيديو)

طرحت شركة IFC المنتجة لـ "Wildlife" التريللر الخاص بالفيلم الذي يعلب بطولته جيك جيلنهال.

ومن المقرر عرض فيلم Wildlife يوم 20 أكتوبر من العام الجارى في الولايات المتحدة.

ويشارك في بطولة الفيلم كاري موليجان، وبيل كامب، وزوي مارجريت كوليتي، وجي آر هاتشت، ومن إخراج بول دانو، وكتابة ريتشارد فورد، وزوي كازان، وشارك المخرج بول دانو في الكتابة، الفيلم مستوحى من رواية للكاتب ريتشارد فورد.



