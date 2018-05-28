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نائب: اتصال "السيسي" بـ"صلاح" لفتة رائعة تؤكد وقوف مصر بجوار أبنائها

الإثنين 28/مايو/2018 - 07:45 ص
نائب: اتصال السيسي بـصلاح لفتة رائعة تؤكد وقوف مصر بجوار أبنائها
النائب محمد إسماعيل
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نجوى مصطفى
 
أعرب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديره الشديد للاتصال الذي أجراه الرئيس السيسي بالبطل المصري محمد صلاح بعد اصابته في نهائي أبطال أوروبا، قائلا إنه اتصال انساني من الدرجة الأولى يؤكد أهتمام مصر بكل ابنائها واهتمامها على نحو خاص بمحمد صلاح الذي أصبح أيقونة مصرية يعشقها الملايين.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن اطمئنان الرئيس على صحة "صلاح" وووضعه كافة الإمكانيات الطبية لمصر تحت تصرفه، تؤكد أن مصر تقدر أبنائها وتحرص على الوقوف بجوارهم في مختلف الازمات.

وكان قد صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع نجم المنتخب المصرى لكرة القدم "محمد صلاح" للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته ، وأكد الرئيس أن محمد صلاح أصبح رمزاً وطنياً للأخلاق الرياضية والبطولة والإرادة، وأن الحفاظ عليه ودعمه أمر لا شك فيه، وأن ما قدمه لمصر يمثل قيمة ورمز يُحتذى به، كونه أصبح نموذجاً للشباب المصرى ومُلهماً لكل شباب العالم.
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