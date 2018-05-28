عمر هاشم: الملتقيات الفكرية دليل على تمسكنا بالدين

نظمت وزارة الأوقاف، الحلقة التاسعة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين، وجاءت بعنوان "رمضان شهر القرآن" بيانًا لفضل وأهمية القرآن الكريم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، وحاضر فيها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.





وأكد "هاشم"، أن هذه الملتقيات الفكرية في ربوع مصر خير دليل على تمسكنا وحبنا للقرآن ولديننا ، وأنها أبلغ رد على الأفاكين الذين حاولوا النيل من القرآن الكريم، أو من أُنزل عليه القرآن (صلى الله عليه وسلم) فنحن متمسكون بقرآننا وديننا ، فهو عزنا وفيه صلاح أمرنا ورفعة أمتنا ، وهو محفوظُ بحفظ الله له “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".





وأضاف أن من يتحدث عن هذا الشهر لا يستطيع أن يتعدى سبب فرضية هذا الشهر والصيام فيه وهو نزول القرآن الكريم ؛ فصيامه شكر لله تعالى على أجل نعمة وأعظم رحمة أهداها الله للمسلمين ، بل للإنسانية كلها وهو نزول القرآن الكريم ، وهو الشهر الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن ، والذي فيه ليلة القدر.