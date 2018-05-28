فرنسا تعول على بوي وكورنيه في رولان جاروس

فاز لوكا بوي، المصنف الأول في فرنسا، في مباراته الأولى ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أمام جماهير بلاده بـ 3 مجموعات متتالية، على الروسي دانييل ميدفيديف حيث استمتع اللاعبون المحليون ببداية جيدة في اليوم الأول على الملاعب الرملية.





وسدد المصنف 15 في البطولة، والذي لم يفز بمباراتين متتاليتين هذا الموسم في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، تسع ضربات إرسال ساحقة في انتصاره على ميدفيديف 6-2 و6-3 و6-4.





وقال بوي، الذي لم يتخط الدور الثالث من قبل، للصحفيين: "بداية جيدة وكنت بحاجة لها، المباراة كانت متكافئة لكني سعيد للغاية بأدائي".





وسدد بوي 31 ضربة ناجحة وكسر إرسال ميدفيديف في الشوط الرابع للمجموعة الأولى ولم ينظر خلفه بعد ذلك.





وتابع: "بداية أي بطولة دائما تكون معقدة وتؤكد أنك تقدم أداء جيدا في التدريبات، ويمكن أن تطبق ذلك في المباراة".





وتنتظر فرنسا منذ 35 عاما حين فاز يانيك نواه، باللقب من أجل أن يتوج أحد لاعبيها بلقب الرجال على ملاعب رولان جاروس، ولو لم تحدث مفاجآت ضخمة فهذا الصيام سيستمر على الأرجح.













وفي وقت سابق فاز الفرنسي جايل مونفيس 3-6 و6-1 و6-2 و6-1 على مواطنه اليوت بنشتريت، المصنف 302 عالميا، والذي يشارك في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى.





وتغلبت اليز كورنيه، المصنفة 32 في البطولة على الإيطالية سارة إيراني 2-6 و6-2 و6-3.





وفي مواجهة بين أصغر وأكبر لاعب في منافسات الرجال انتصر كورنتين موتو البالغ عمره 19 عاما والمشارك ببطاقة دعوة على الكرواتي ايفو كارلوفيتش (39 عاما) بنتيجة 7-6 و6-2 و7-6 ليبلغ الدور الثاني.





وموتو هو أحد ستة شبان في منافسات الرجال.





وخسر جريجوار بارير المشارك ببطاقة دعوة أيضا أمام رادو البوت، القادم من مولدوفا، كما خسرت اماندين هيسي بمجموعتين متتاليتين، في منافسات السيدات.



