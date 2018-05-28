آلاف الأطفال يحضرون مران الأرجنتين لرؤية ميسي

أجرى المنتخب الأرجنتيني، مرانه الأحد، على ملعب أوراكان، وسط حضور 30 ألف متفرج، غالبيتهم من الأطفال، الذين حظوا بفرصة مشاهدة النجم ليونيل ميسي عن قرب، استعدادا لكأس العالم في روسيا، الذي ينطلق في 14 يونيو/حزيران المقبل.





واستمر المران، تحت أعين المدرب خورخي سامباولي، لمدة ساعة في حضور الآلاف من الأطفال.





وشمل المران، بعض الفقرات البدنية والتكتيكية، في الوقت الذي خاض فيه المدافع نيكولاس أوتاميندي تدريبات منفردة بسبب معاناته من إصابة في منطقة الحوض.





وعقب انتهاء المران، قام اللاعبون بإهداء الكرات والقمصان للجماهير الحاضرة في المدرجات.





وكان النبأ السيئ اليوم، هو إصابة ماركوس أكونيا، الذي تعرض لكدمة في الركبة اليسرى وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى حجم الإصابة، وفقا لتصريحات الطاقم الطبي بالمنتخب.





من جانبه، أكد المدافع كريستيان أنسالدي، أن خوض المران أمام الجماهير "كان تجربة رائعة لأن التواصل معهم أمر يسعدنا كلاعبين، لاسيما أن غالبيتهم كانوا من الأطفال".





وسيحصل اللاعبون على راحة لساعات حتى موعد المران المسائي، غدا الاثنين، والأخير قبل المباراة الودية أمام هايتي على ملعب لا بومبونيرا، يوم الثلاثاء.





وفي اليوم التالي للمباراة، سيطير "الألبيسيليستي" لإسبانيا، لاستكمال استعداداته، قبل أن يطير مجددا للكيان الصهيوني، لخوض مباراة ودية أمام منتخبها يوم 9 من الشهر المقبل.





ويخوض بطل العالم مرتين في 1978 و1986، مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا، حيث سيكون الافتتاح أمام آيسلندا في 16 يونيو/حزيران المقبل، ثم سيواجه بعدها بخمسة أيام كرواتيا، قبل أن ينهي الدور الأول بمواجهة نيجيريا يوم 26 من الشهر نفسه.



