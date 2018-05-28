حارس ليفربول يتلقى تهديدات بالقتل





بدأت الشرطة الإنجليزية في التحقيق بالتهديدات التي وجهت إلي حارس مرمي فريق ليفربول الإنجليزي كاريوس، بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.





وذكرت صحيفة ديلي تلغراف الإنجليزية، الأحد أن "الحارس الألماني كاريوس تلقي مئات التهديدات وأسرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بعد ارتكابه للعديد من الأخطاء التي ساهمت في فوز ريال مدريد بالبطولة.





وكانت أبرز التهديدات التي وجهت إلي حارس ليفربول: "سوف أقتل بنتك سوف أقتل فتاتك".





فيما قال له شخص آخر في رسالة: "أولادك يستحقون الموت، أتمني أن تكون أسرتك بأكلمها".





وتسبب كاريوس في خسارة ليفربول بنتيجة1-3 أمام ريال مدريد وتحمل الحارس خطأ الهدف الأول المسجل عن طريق بنزيما، فيما تحمل خطأ الهدف الثالث المسجل عن طريق غاريث بيل.



