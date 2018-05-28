المنتخب السعودي يختتم استعداداته لودية إيطاليا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة نظيره الإيطالي، المقررة مساء اليوم الاثنين.





ويلعب الأخضر أمام الآزوري، في أولى ودياته بمعسكره في مدينة بادراجاز السويسرية، في المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا.





وأجرى لاعبو الصقور الخضراء، تدريباتهم المسائية، التي تركزت على تمارين الكرات الثابتة، إذ بدأت بتمارين ترفيهية وسط الدائرة، ثم تمرين الكرات الثابتة بأساليب مختلفة.





وقسم خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، اللاعبين إلى مجموعتين ليجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب.





وحضر التدريبات، عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونواف التمياط، رئيس فريق عمل الإعداد للمشاركة في المونديال.





يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب مصر، وأوروجواي، وروسيا.



