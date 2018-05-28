ممدوح هاشم: أهدي انجازي الأوروبي للشعب المصري.. وهذه رسالتي لمحمد صلاح
الإثنين 28/مايو/2018 - 07:32 ص
الفجر الرياضي
قال محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي مونبيلية الفرنسي، إنة يهدي إنجازة الاوروبي للشعب المصري منوها أنة عوض إخفاق نادي ليفربول الانجليزى وإصابة محمد صلاح قائلا :" سلامات يا أبو صلاح".
وأضاف " هاشم" خلال مداخلة هاتفية من فرنسا بالإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم "المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن أمنية حياته كانت تحقيق البطولة الأوروبية وهذا انجاز كبير يدعو للفخر.
وتابع :" أحراز 5 أهداف في النهائي وسام على صدره مؤكدا أن المباراة كانت صعبة جدا ، مشيرا إلى أن اقصاء برشلونة كانت أصعب محطة في رحلة مونبيلية نحو التتويج الاوروبي .
وأوضح "هاشم" أنة سيحدد مصيرة مع مونبيلية خلال أيام سوء بالتجديد أو العودة للزمالك مشيرا إلى أن احمد الاحمر وزملائى بالزمالك هنأؤنى على الانجاز الاوروبي قائلا :" أحاول أن اصل الى مرحلة محمد صلاح فى أوروبا .