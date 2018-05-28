"سولو: ستار وورز ستوري" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد (سولو: ستار وورز ستوري) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري محققا إيرادات بلغت 83.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كلارك ومن إخراج رون هاوارد.





وتراجع فيلم الحركة (ديدبول2) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 42.7 مليون دولار.





والفيلم بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيري كروز ومن إخراج ديفيد ليتش.





وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (افينجرز: انفينيتي وور) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.





والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.





وتراجع الفيلم الكوميدي (بروك كلوب) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 9.5 مليون دولار.





والفيلم بطولة جين فوندا واليسيا سيلفرستون وماري ستينرجين ومن إخراج بيل هولدمان.





وتراجع الفيلم الكوميدي (لايف أوف ذا بارتي) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 5.1 مليون دولار.





والفيلم بطولة ميليسا مكارثي وجيليان جاكوبس ومن إخراج بن فالكون.