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"التضامن" تجتمع اليوم لمواجهة النمو السكاني بـ"كفاية 2"

الإثنين 28/مايو/2018 - 06:00 ص
التضامن تجتمع اليوم لمواجهة النمو السكاني بـكفاية 2
غادة والى وزيرة التضامن
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آيات عامر
 
تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، اجتماعا لاستعراض مشروع "كفاية 2"، للحد من الزيادة السكانية، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلى العديد من الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال.

وكانت "والى" وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الوزارة تبنت مشروعا بعنوان "كفاية 2"، يقوم على الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وتم تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لنشر هذه المبادرة بمشاركة وزارات الصحة والشباب، والمجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية. 
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