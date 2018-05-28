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الأهلي يستقر على تعديل عقد خليفة عبدالله السعيد

الإثنين 28/مايو/2018 - 07:21 ص
الأهلي يستقر على تعديل عقد خليفة عبدالله السعيد
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، استقرت على تعديل عقد أحمد حمدي، لاعب الفريق الشاب، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن  لجنة الكرة بالأهلي تفكر في تحفيز اللاعب بتعديل عقده من الناحية المالية، حتى يواصل التألق مع الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الكثير أكد أن اللاعب هو خليفة عبد الله السعيد.

وتابع :" يرغب الأهلي في الحفاظ على اللاعب وإقناعه بالبقاء والابتعاد عن التفكير في الرحيل حال، تلقى أي عروض احتراف خلال الفترة" .

المزيد عن: عبدالله السعيد الأهلي إسلام الشاطر أحمد حمدي
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