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"كهربا" يقترب من بيرنلي الإنجليزي

الإثنين 28/مايو/2018 - 07:11 ص
كهربا يقترب من بيرنلي الإنجليزي
كهربا
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الفجر الرياضي
 
كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اقتراب  محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك والعائد من الإعارة لصفوف اتحاد جدة  من الانتقال إلى نادي بيرنلي الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن طريق إحدي شركات التسويق.

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الاحد أن إحدي شركات التسويق قد أكدت علي اهتمام النادي  الانجليزى الذي أنهي البريمير ليج في المركز السابع وتأهل لليوروبا ليج الموسم القادم باللاعب.

وأعير محمود عبد المنعم كهربا في الموسمين الماضيين الي صفوف اتحاد جدة السعودي ولكنه لم يتألق في الموسم الأخير علي عكس موسمه الأول.

وكان مرتضي منصور رئيس النادي قد ألمح إلى قبوله احتاف كهربا في حالة تلقيه عرض جيد للرحيل .

واحترف كهربا في بداياته في سويسرا قبل العودة الي انبي ومنه الي الزمالك  والذ يتواجد  اللاعب  حاليا في قائمة منتخب مصر والتي تستعد لكأس العالم .

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