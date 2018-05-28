نجم الأهلي السابق: الزمالك يرحب برحيل "شيكابالا"





كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن ترحيب مسؤولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، برحيل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق ومنتخب مصر بعد تلقيه 4 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال "الشاطر" خلال برنامج "إكسترا تايم"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، ‘ن ترحيب مسؤولي نادي الزمالك باستمرار محمود عبدالرازق " شيكابالا " فى الاحتراف الخارجي جاء بوجود عرض يتناسب مع القلعة البيضاء واللاعب.





وتابع : "تلقى اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا 4 عروض عربية من نادى الرائد والقادسية واتحاد جدة السعوديين والوحدة الإماراتي للانتقالة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".





ونوه بأن اللاعب يفاضل بين العرض الـ4 لاختيار أحدهما والذي يتناسب مع اللاعب ونادي الزمالك معًا.



