نجوم الفن في حفل سحور بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة (صور)

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام فى حفل "سحور" أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.





وكان من أبرز المشاركين في حفل السحورالنجمة الكبيرة نبيلة عبيد، إلهام شاهين ورجاء الجداوي ، والفنان هاني رمزي والفنانة وفاء عامر والفنانة إيمان شركس والفنانة ريم البارودي والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم من الفنانين.